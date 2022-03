Twentse gemeenten onderzoeken snelle beëindiging Gazprom-contract

Overstap biogas

Met uitzondering van Dinkelland betrekken alle gemeenten in Twente Gazprom-gas voor het verwarmen van hun gemeentelijke gebouwen. Voor de helft van deze regionale gemeenten loopt de verbintenis met het Russische staatsbedrijf af per 1 januari 2023. Die contractbeëindiging heeft niet met de oorlog in Oekraïne te maken, maar wel met de overstap van deze gemeenten op groen biogas.



De Russische inval in Oekraïne heeft tot de breedgedragen wens geleid zo snel mogelijk afscheid te nemen van Gazprom. ‘Geen geld voor de Russische oorlogskas’, liet burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo onlangs op Twitter weten. De vraag in welke mate het voortijdig stopzetten van het Gazprom-contract in de papieren loopt en wat mogelijk de andere juridische gevolgen zijn, ligt nu dus op tafel bij de werkgroep-Van Essen.