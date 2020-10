Twentse sportclubs krijgen klappen, maar gaan niet knock-out

Twintig procent van de inkomsten komt uit de kantine, legt Gerard Heskamp, voorzitter van Quick’20 uit Oldenzaal, uit. Op een totale omzet van 900.000 euro, haalt de amateurvoetbalclub jaarlijks bijna 2 ton binnen aan horeca-inkomsten. Het missen van deze inkomsten de komende weken is zuur, maar Heskamp maakt zich meer zorgen over de langetermijngevolgen. „Wat is het effect van corona op de sponsors en het aantal leden?”