Twentse steden: bezuinigen op zwembaden, bibliotheken en onderhoud ‘onvermijdelijk’

De G40, een stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland waaronder Almelo, Enschede en Hengelo, slaat alarm. Volgens Paul Depla, voorzitter van de G40 en burgemeester van Breda, zijn bezuinigingen onvermijdelijk. ,,In elk gemeentehuis wordt nagedacht over de noodzakelijke bezuinigingen.’’