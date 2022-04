Vijftig tot zestig vluchtelingen uit Oekraïne naar voormalig stadskantoor in Hengelo

De burgemeester deed daarbij de oproep aan mensen om te helpen. „Nu nog een zoektocht naar vrijwilligers die bereid zijn om de mensen de juiste zorg en aandacht te geven, enkele uren of dagdelen per week", zo zei hij.

Nadrukkelijk in beeld

Het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg bleek onlangs al nadrukkelijk in beeld te zijn als opvanglocatie, niet alleen bij de gemeente. Als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het dringende verzoek zou doen vluchtelingen te mogen opvangen in het stadskantoor, was dat een optie voor ondernemer en eigenaar Kees Koolen.

Oplossing

Zo zei zijn woordvoerder Geert Braaksma in oktober: „Als het COA zegt, ik wil erin, dan moeten we partijen vinden om samen een oplossing te vinden. Voor de langere termijn zoeken we een duurzame, realistische oplossing voor het pand”, aldus Braaksma. Over meerdere etages genomen is 15.000 vierkante meter vloeroppervlak beschikbaar in het kolossale gele gebouw langs de A1.