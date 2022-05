Voorzichtig met wetenschappelijke factoren

Het is belangrijk dat de krant feiten van meningen blijft onderscheiden; ook bij de aandoening ME/CVS. Dat is een moeilijke benaming voor een minstens even complexe aandoening. In het artikel over de heer Gert-Jan van Duren meldt de krant op 13 mei zonder aanhalingstekens en dus als feit, dat bij deze ziekte sprake zou zijn van ‘ontstekingen in hersenen en ruggenmerg’. Dit zou onder andere weer leiden tot een ‘haperend immuunsysteem en ontregelde hormoonproductie’.

Het kan best zijn dat dit door CVS-patiënten zo wordt gevoeld. Maar dit weerspiegelt op geen enkele wijze een wetenschappelijke waarheid. De veronderstelde onderliggende factoren moeten dus elders worden gezocht. Dat verandert niks aan de tragedie van deze patiëntengroep, die enige vorm van erkenning zoekt. Dat is een feit.

Dr.J. Nihom, neuroloog,

Enschede

Geschorste docent was slechts onhandig

De geschorste docent mag naar Bonhoeffer College in Enschede terugkeren, schrijft Tubantia op 12 mei. Hij gedroeg zich ‘slechts’ onhandig. Tja… juist op docenten levensbeschouwing blijkt bij Bonhoeffer een vloek te rusten. Enerzijds zeer merkwaardig voor een onderwijsinstelling die zich christelijk noemt en anderzijds herhaalt de geschiedenis zich. Ervaringen uit het verleden blijken geen leerervaringen te zijn.

Het bestuur, vanuit zijn ivoren toren, offert zo nu en dan een docent op om in de publieke opinie zijn handen in onschuld te wassen. De betrokken docent ‘mag’, na diepgaand onderzoek, weer terugkomen omdat het wederom nergens op sloeg. Ik denk dat dit bestuur niet beseft hoe ook deze docent ernstig beschadigd is. ‘Mooi’ om te lezen dat deze docent op deze manier geen afscheid wil nemen.

Gemiste kans, vind ik. Van zijn kant gezien had hij, met zo’n gevoelloze werkgever, de eer aan zichzelf moeten houden. Dat ook deze docent ernstig beschadigd is en terugkeer daardoor nauwelijks meer mogelijk is, daar heeft deze werkgever maling aan. In de media hebben ze, als goed christelijk onderwijs, weer hun mededogen getoond met de leerling(en). Ach daar worden docenten graag voor opgeofferd. Goed bezig bestuur, ga zo door.

H. ter Heide,

Enschede

Excuses

Eén ding mag ik hopen, namelijk dat er ook een hartig woordje is gesproken met de betreffende leerlinge en vriendinnen. En dat zij hun excuses moeten gaan maken aan de betreffende leerkracht. Had dit nu niet anders kunnen worden opgelost. Deze, goede, leerkracht is in de nadagen van zijn leraarschap erg in diskrediet gebracht. Het komt nog zover dat leerkrachten voorin de klas blijven staan met de armen over elkaar, want stel je voor.

L. Houtman,

Enschede

Tandeloze tijger

Een aantal jaren geleden werd een collega van me door het bestuur op een vervelende manier aan de kant gezet. In de rechtszaak die hier op volgde haalde dat bestuur ernstig bakzeil, maar traineerde de uitspraak de collega weer in een gelijke functie aan te nemen zodanig, dat het er nooit meer van gekomen is.

Ik was, en ben eigenlijk nog steeds, in de naïeve overtuiging dat je na een gerechtelijke uitspraak maar twee dingen te doen hebt: je allereerst kapot schamen en dan zo snel mogelijk de fout herstellen.

Ook in een zaak op hoger niveau blijkt de rechter een tandeloze tijger. De provincie Overijssel heeft onterecht vergunningen aan 29 boeren verleend stikstof uit te stoten. Deze vergunningen worden door de gerechtelijke uitspraak onderuit gehaald.

De provincie heeft echter laten weten niet direct gehoor te willen geven aan het oordeel. Ze neemt kennis van de uitspraken en gaat deze nader bestuderen. Ongetwijfeld na het doen van een plas en het drinken van een glas. Met de vrije hand wordt onder de tafel de middelvinger opgestoken richting rechter.

Zo wordt het weer eens pijnlijk duidelijk hoe het komt dat Nederland steeds verder afzakt in bepaalde ranglijstjes en we regelmatig door Europa op de vingers worden getikt.

H. Morsman,

Almelo

Weigeren van zorg

Almelo is blijkbaar vijf keer op de vingers getikt door de bestuursrechter over het weigeren van zorg. Mijn aandacht ging uit naar een citaat van de heer E. van Mierlo, wethouder van het Almelose CDA: „Rechtszaken dragen in belangrijke mate bij aan jurisprudentie over Pgb’s”.

Als ik zo’n citaat lees, rijst bij mij de vraag of hulpbehoevende burgers van Almelo zich in goede handen weten bij bestuurders, die jurisprudentie zoeken om de randen van de financiële verplichtingen in kaart te brengen en die vervolgens aanvullende voorwaarden stellen die niet altijd stroken met de wet. (Zie ook het artikel in Tubantia van 5 mei). Voor alle duidelijkheid, iedereen kan en mag fouten maken. Maar als de fouten een structureel karakter krijgen en je door de rechter keer op keer wordt teruggefloten wordt het dan niet eens tijd, om bestuurders en andere gezagsdragers voor de gevolgen persoonlijk aansprakelijk te stellen?

H. Oostra,

Almelo

De bij verdwijnt

De wolf is terug ( Tubantia 9 mei) maar de bij verdwijnt. De eerste richt schade aan en de tweede is niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk en is nog steeds niet beschermd. Tegelijk verdwijnen ook de inheemse vogels die beschermd zijn in het broedseizoen. Maar wat is de zin ervan als de insecten, waarmee de kuikens gevoerd worden er niet meer zijn? We hebben rare prioriteiten in dit land. We laten kuikens verhongeren die net zijn uitgebroed. Arme beestjes.

H. Kraaijenbrink,

Borne

Waar is het respect?

De stille tocht in Enschede is niet stil meer. Elk jaar lopen we mee en elk jaar is er meer ‘geluid’. Gesprekken over het uitgaan, de familie, maar ook gemeentemedewerkers (politiek) die uitgebreid de beleidsstukken doornemen. Waar is het respect gebleven, waarom kunnen de mensen die meelopen met de stille tocht ook niet de hele weg stil zijn? Zullen we afspreken dat volgend jaar de mensen die niet stil kunnen zijn, de mensen die dat wel kunnen, opwachten in het Volkspark?

D. Bos,

Enschede