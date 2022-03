Vrachtwagen met slachtafval slaat over de kop: chauffeur gewond, ravage op A12 in Arnhem

Het ongeluk gebeurde rond 02.45 uur. De vrachtwagenchauffeur reed op de A50 vanuit Apeldoorn en nam de lus van de A12 richting Utrecht. Om onduidelijke reden verloor de chauffeur de macht over het stuur en klapte met de vrachtwagen door de vangrail heen. Het voertuig belandde op zijn kop in de lus van de A12 naar de A50.

De chauffeur raakte zwaargewond en is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Ravage en file

Op het knooppunt Waterberg is door het ongeluk een grote ravage achtergebleven. De vrachtwagen was geladen met slachtafval, wat op de snelweg is beland. Ook is de vangrail volledig doormidden en de vrachtwagen ligt op zijn kop tussen de twee snelwegen in.