Zwaar letsel voor 26-jarige man uit Borne na afsteken van vuurwerk

Iets na middernacht kwam bij de politie de melding binnen van buurtbewoners die een luide knal hadden gehoord. Diverse hulpdiensten meldden zich kort daarna in een weiland waarin het slachtoffer gewond was geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Hij werd met spoed in het ziekenhuis afgeleverd en verkeert volgens een woordvoerder van de politie inmiddels buiten levensgevaar.

De politie stelt een nader onderzoek in naar wat er precies is afgestoken in het weiland. De traumahelicopter die in eerste instantie ook was opgeroepen, kon later worden geannuleerd.