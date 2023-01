Dennis Gentenaar zoekt een club • Pröpper gaat weer meedoen • Poldervaart was verkrampt, maar nu is hij ontspannen

Volleybal-routinier Richard Rademaker (40) keert terug in de eredivisie: ‘Soms loop ik de boel expres te sarren’

Hij had nooit gedacht als 40-jarige terug te keren in de eredivisie. De opmerkelijk fitte volleyballer Richard Rademaker was evenwel in de eerste competitiehelft de meest stabiele speler van RECO/ZVH.

27 december