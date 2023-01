Reserves De Graafschap spelen gelijk in besloten oefenduel bij Jong PSV

Uitslagen bekertoer­nooi: Achilles’12 door na strafschop­pen

ENSCHEDE - Achilles’12 is door naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Na de gelijke stand in de reguliere speeltijd (3-3) nam de Hengelose ploeg de penalty’s beter dan Gramsbergen. Markelo verloor nipt van vierdedivisionist RKZVC. Quick’20 versloeg ON.

23 november