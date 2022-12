Mannen Alterno dicht bij stunt in bekertoernooi: ‘Toch blijft het zonde’

In een sfeervolle Alternohal maakte tweededivisionist Alterno het Zevenhuizen, de nummer voorlaatst in de eredivisie, flink lastig. ZVH trok aan het langste eind, maar had daar wel vijf sets voor nodig. De eerste set werd door de ploeg uit Zevenhuizen nog wel gewonnen, maar in de volgende twee sets heersten ‘de groenen’. Een sensatie leek aanstaande. De eredivisionist herpakte zich echter en maakte het karwei op professionele wijze af in de beslissende vijfde set. Alterno-trainer Wouter Langendijk baalde na afloop, maar was ook trots: ,,We hoeven ons niet te schamen, want we hebben gewoon twee sets gewonnen van een eredivisionist. Maar toch blijft het zonde.”

Alterno - ZVH 2-3 (22-25, 25-21, 25-22, 13-25, 12-15).

EVV - Inter Rijswijk (do 19.30).

Dynamo 2 - PDK Huizen (do 20.00).

Reflex - Sliedrecht Sport 2 (do 20.30).