Loodzware klus, maar SDC’12 geeft niet op

update Basketbal: Uitsmij­ters na thriller uit beker, geen confronta­tie met eredivisio­nist Aris Leeuwarden

De mannen van Uitsmijters waren dicht bij de vierde ronde in de nationale beker. In dat geval was de Almelose ploeg gestuit op een gedroomde opponent. Zo ver kwam het niet. Uitsmijters verloor het duel in de derde ronde met minimaal verschil bij Attacus. De mannen van Arriba trakteerden Jumping Five, nummer twee in de tweede divisie, op een stevige nederlaag. De studenten zijn daardoor opgeklommen naar de derde positie. De vrouwen van Arriba zijn gezakt naar de voorlaatste positie na de duidelijke nederlaag tegen BS Leiden.

27 november