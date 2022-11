Rigtersbleek gaat voor de maximale score: ‘We hameren erop dat we niks mogen laten liggen’

Waterpolo: mannen Ravijn uitgescha­keld in beker­strijd, VZ&PC nipt onderuit in topper

De mannen van Het Ravijn zijn uitgeschakeld in de strijd om de nationale beker. De Zaan bleek te sterk voor de Nijverdalse formatie. In de topper in de tweede divisie verloor VZ&PC met gering verschil van koploper AquaNovio.

