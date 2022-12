Kwiek moet talent Daphne Luchies uitzwaaien na pijnlijke nederlaag in Volendam

Vrijgezel­le marathon­schaat­ser Henk (70) weet van geen ophouden: ‘Waarom ik nooit een relatie heb gehad? Ik was bang dat ik dan niet meer mocht schaatsen’

AMBT DELDEN - Overdag loopt-ie op klompen, in en rondom een oud boerderijtje in het buitengebied van Ambt Delden. Maar het liefst heeft Henk Holland z’n schaatsen onder de voeten. De liefde voor het schaatsen was zo groot, dat er in zijn leven geen plaats was voor een vrouw.

14 december