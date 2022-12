Opnieuw goudkoorts voor Hengelose schaatsjunior Groenewoud in World Cup

Met Sophie Kraaijeveld en Chloé Hoogendoorn won Groenewoud tevens het onderdeel ploegenachtervolging tijdens de tweede World Cup-wedstrijd van het seizoen. Plaats van handeling was wederom het buitenijs in het Finse Seinäjoki. Dankzij haar snelste tijden voert het Hengelose schaatstalent het wereldbekerklassement aan op de afstanden 1500 en 3000 meter.

Groenewoud (uitkomend voor de formatie TalentNED) klokte op de 1500 meter een tijd van 2.07,91 en was daarmee 1,62 seconde sneller dan de nummer twee, de Koreaanse Soo-Min Kang (2.09,53). Hoogendoorn finishte als derde in 2.09,94. De winnende tijd van Groenewoud tijdens haar eerste World Cup-race een week eerder was 2.07,33.