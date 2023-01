Aloys den Ouden en Gerhard Tip erelid van SDC'12 uit Denekamp als dank voor het vele werk voor hun club

Aloys den Ouden werd op zijn tiende lid van het toenmalige DOS’19 en stopte op zijn 52ste als actief voetballer. In het seizoen 1971-1972 maakte hij deel uit van het 1e elftal, dat destijds in de hoogste amateurklasse speelde. Zo was hij de initiator van diverse toernooien waaronder het Herman Oude Griep-toernooi. Maar tijdens en vooral na zijn actieve voetbalperiode maakte hij zich op diverse terreinen verdienstelijk voor de vereniging.

Zelfs terreinknecht

Al op jonge leeftijd werd hij ingezet voor de bezorging van het clubblad en het ophalen van de toto-formulieren. Op zijn 15de was hij gedurende enkele jaren terreinknecht op de Bögelscamp. Toen in de tachtiger jaren de financiële werkzaamheden bij voetbalverenigingen steeds omvangrijker en belangrijker werden, was hij de initiator van de financiële commissie ter ondersteuning van de penningmeester.

In 1992 mobiliseerde hij een aantal teamgenoten uit zijn toenmalige elftal om bestuurlijk actief te worden voor hun vereniging. Met een van hen pakte hij het voorzitterschap op als duobaan. Tot 1998 bleef hij bestuurslid. In die periode heeft hij ook de basis gelegd voor datgene waar hij nu nog steeds actief mee bezig is: sponsoring. Tal van bedrijven heeft hij bezocht met het verzoek om DOS’19 en later SDC’12 financieel te ondersteunen. Mede door zijn inzet zijn deze inkomsten nu opgelopen tot ca € 90.000 per jaar.

Voor het SDC-bestuur vervult Den Ouden een belangrijke rol richting de vrijwilligers die het sportpark onderhouden. Sinds de privatisering in 2013 hebben die vrijwilligers een belangrijke rol; meerdere keren per week brengt hij een bezoek aan sportpark is hij daarmee de brug tussen bestuur en vrijwilligers.

Volledig scherm Gerhard Tip (links) mag zich nu erelid noemen van SDC'12. © SDC'12

Toen hij door het toenmalige bestuur van Sportclub benaderd werd met de vraag of hij er iets voor voelde om het secretariaat van de club op zich te nemen, stond Gerhard Tip daar niet afwijzend tegenover. Toch moest er eerst een groot probleem uit de wereld worden geholpen. Hij was namelijk nog geen lid van de club. Nadat hij zich begin februari 1986 had aangemeld als lid werd Tip, na een inwerkperiode van enkele maanden, op 18 augustus datzelfde jaar met algemene stemmen gekozen als de nieuwe secretaris.

Gele en rode kaarten

Nauwgezet vervulde hij vervolgens zijn taak. Toen hij in februari 1992 vanwege werkzaamheden voor langere tijd naar Saoedi-Arabië moest was dat voor Sportclub Denekamp een behoorlijk gemis. Zodra hij was teruggekeerd van zijn buitenlandse missie hervatte Tip zijn vrijwilligerswerk bij Sportclub. Geen wedstrijd van het 1e elftal ging voorbij of Gerhard stond langs de lijn met de stopwatch en notitieboekje in de hand. Ieder voorval, zoals de opstelling, doelpuntenmakers, assist en spelerswissels alsmede eventuele gele en rode kaarten, werden keurig genoteerd en thuis verwerkt in een wedstrijdoverzicht.

Dit bleef hij ook doen nadat DOS’19 en Sportclub Denekamp, op 28 maart 2012 waren gefuseerd en vervolgens als SDC’12 aan de competitie deelnamen. Hij had ook zitting in de fusiecommissie en mede door zijn instelling kwam dat samengaan tot stand. Door deze fusie vertoonde het bestuur vele nieuwe gezichten, met Gerhard als secretaris. Een functie die hij inmiddels heeft overgedragen aan Iwan Bodde.