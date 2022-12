Districtsbeker: Sallandse derby in Olst, twee teams van Genemuiden spelen allebei thuis

In Olst staan derdeklasser Overwetering en Heino uit de vierde divisie tegenover elkaar, terwijl de eersteklassers SDC Putten en WHC de degens zullen kruisen in Putten.

In district Noord neemt SC Genemuiden een uitzonderlijke positie in, aangezien het nog twee teams in de race heeft. Beide ploegen spelen in de derde ronde ook nog eens op eigen veld, tegen respectievelijk LTC en Gorecht. Steenwijkerwold, een derdeklasser, staat voor een zware klus bij Be Quick 1887, dat in de vierde divisie speelt.