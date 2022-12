Dynamo en VC Zwolle treffen het niet bij de loting voor het bekertoernooi

handbal salland Handbal­over­zicht: Wijhe’92 pakt koppositie, Overwete­ring krijgt loon naar werken en Heeten nestelt zich stevig in de top

In de laatste speelronde van 2022 heeft Wijhe’92 met overtuiging de koppositie gepakt in de tweede divisie. Ook Broekland blijft na een nieuwe zege aan kop in de hoofdklasse B, waar Heeten eveneens goed mee blijft doen. Overwetering kreeg eindelijk loon na werken: na vijf wedstrijden net niet, pakte de ploeg van Aldo Nijboer dit weekeinde wel twee punten.

18 december