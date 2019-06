Amerikanen terug naar hun roots met een ‘Dutch tour’ en stroopwafels

Vol verwachting stappen ze op deze prachtige voorjaarsdag in mijn gehuurde bus: de acht nazaten van Albert en Adriana Bel uit het Overijsselse Verlaat en twee aanverwante families van Dutch-Americans. Ze logeren in een Airbnb-boot in Haarlem omdat ze - je zou het Hollands kunnen noemen - de overnachtingsmogelijkheden in Amsterdam te duur vinden. Gisteren bezochten we in Amsterdam This Is Holland - een blik op Nederland in een vliegsimulator - en De Keukenhof in Lisse. Vandaag staat de geboortegrond van hun voorouders op het programma.