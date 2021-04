Arie en Dennie mogen op proefvakantie naar Rhodos: ‘We hebben zin in een verzetje’

Ondanks corona reizen Robert en Denise in hun camper door Europa: ‘Nu is iedereen beetje jaloers’

3 maart Velen dromen ervan, weinigen doen het. Robert van den Bogaard (30) en Denise van den Brand (27) verkochten hun appartement in Almere en stopten met hun baan om met een camper voor onbepaalde tijd door Europa te reizen. Dat corona het leven in veel landen heeft stilgelegd, weerhield hen er niet van om toch te gaan. ‘We hebben de vraag of corona ons tegenhield veel gekregen, maar iedereen kijkt nu toch een beetje jaloers naar ons.’