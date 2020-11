Campers zijn niet aan te slepen: waar moet je op letten voordat je er een koopt?

Camper

Gaan en staan waar je maar wilt



De campers zijn niet aan te slepen, zegt woordvoerder Hans Louwers van branchevereniging Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In het voorjaar was er een dip in de verkoop van 40 procent. ,,De coronamaat- regelen nodigden toen niet uit om een showroom te bezoeken en veel fabrieken in Europa waren dicht.’’



Maar in juni, juli en augustus ‘ging het los’. ,,Toen werden in vergelijking met vorig jaar ruim 80 procent meer campers verkocht.’’ De dip werd dus ruimschoots goedgemaakt.



,,Een camper is momenteel het alternatief voor een verre vliegreis of een cruise’’, ziet Louwers. Dat komt door het eigen sanitair en de vrijheid. ,,Als een gebied in het buitenland oranje dreigt te worden, rijd je gewoon een paar honderd kilometer verder.’’