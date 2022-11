CBS: recordaantal toeristen boekt overnachting in Nederland

Nederlan­ders zijn weg van Ibiza: ‘Is hier qua huizen­markt soort Amsterdam geworden’

Ibiza is duur. En deze zomer weer overvol. Maar de Nederlanders zijn er dol op, of ze nou jong of oud zijn, beroemd of onbekend. In acht jaar tijd is het aantal landgenoten dat er vakantie viert verzevenvoudigd. Wat is dan toch de aantrekkingskracht?

6 augustus