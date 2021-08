Curatoren D-reizen bereiden opnieuw procedure voor tegen oud-eigenaren

Eerder spanden de curatoren al een kort geding aan tegen de twee voormalige bestuurders omdat die net voor het faillissement de merknaam D-reizen in hun privébedrijf Selten hadden geplaatst, wat buiten de failliete groep viel. Pas na ingrijpen van de curatoren werd dit teruggedraaid.



Nu zijn de curatoren een bodemprocedure aan het voorbereiden tegen het bedrijfje van de oud-eigenaren Jan Henne De Dijn en zijn zakenpartner Marije Haeck over de rechtsgeldigheid van het zogeheten pandrecht. De voormalige directie blijkt ook het pandrecht op het merk D-reizen naar zich toegetrokken te hebben en zou daarmee de verkoop en doorstart van D-reizen (zonder hen) hebben bemoeilijkt. ,,Die procedure is in voorbereiding”, schrijven de curatoren in hun tweede verslag.