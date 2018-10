De gevolgen van cruisetoeristen op Bonaire

Elsmarie Beukenboom (62, Nieuw-Amsterdam) tuurt vanuit een jeep door haar verrekijker: ,,Kijk daar, een geelschouderamazonepapegaai. Die laat zich niet vaak zien, we hebben mazzel.’' De vogel laat zich rustig bekijken, schikt z’n veren en vliegt dan met klapperende vleugels weg. Het is ‘s ochtends vroeg, op Bonaire is het vogelrijk druk in bedrijf. Beukenboom, gepensioneerd directeur van zowel het toerismebureau op Bonaire als natuurbeschermingsorganisatie Stinapa, neemt regelmatig toeristen mee om vogels te spotten in de Caribisch-Nederlandse natuur. Rustig rijdt de jeep langs de noordkant van het grootste meer op het eiland, Lac Bay. De mangroves zijn een perfecte broedplaats. No tresspassing, waarschuwt een bord langs de zandweg, oftewel: verboden terrein. In de verte foerageren felroze flamingo’s in het water. Natuurliefhebbers vragen zich af: hoelang blijft deze rust gewaarborgd?