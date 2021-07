De Torre del Oro-treinreis brengt je langs olijfbomen, molens en wereldsteden

Oneindige rijen van olijfbomen flitsen voorbij. Ze gedijen goed, in dit kurkdroge landschap waar de zon bijna altijd brandt en het in de zomer om 11.00 uur al boven de 30 graden is. De provincie Jaén, waar we doorheen zoeven, heeft er zo’n zestig miljoen staan. Maar liefst 20 procent van de olijfolie die in de wereld wordt gemaakt komt van deze bomen.