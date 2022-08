De wondere waterwereld: op zoek naar zeesterren en krabben in Nederland

‘Snorkelen in Nederland is een soort speurtocht’’, vertelt Marloes Otten (45) gepassioneerd. Vijfentwintig jaar gaf ze snorkel- en duikles in Zeeland en nog steeds gaat ze bijna dagelijks het water in. ,,In het buitenland kun je door het heldere water eigenlijk alles in één keer zien. In Nederland word je steeds opnieuw verrast doordat je niet ver kunt kijken.’’ En je kunt van alles tegenkomen: van kwalletjes tot kreeften en van paarse zeesterren tot zeenaalden.