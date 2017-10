Deze 10 reisbestemmingen móet je komend jaar bezoeken

Chili staat volgens de reisexperts met stip op nummer 1. In 2018 verenigen de inwoners zich namelijk om de 200-jarige onafhankelijkheid van het land te vieren. Ook de uitgestrekte Stille Oceaan ten westen van het land, de gortdroge Atacama-woestijn in het noorden en de ondoordringbare wildernis in het zuiden helpen een handje mee.

Plek drie is voor Portugal . De afgelopen twee jaar is daar een overvloed aan kunstmusea geopend. Ook de betaalbaarheid, meer dan 300 hoog aangeschreven stranden en natuurlijke wonderen worden geroemd door de reisautoriteit.

De onbekendste bestemming in de top 10 is misschien wel Djibouti, gelegen in de Hoorn van Afrika. Lonely Planet spreekt lovend over de Magma-aardkorsten, de Marsachtige woestijnen die stoom spuwen, en gezonken meeroevers waar enorme zoutkristallen glinsteren. Voeg de beroemde cultuur toe, de aanlokkelijke stranden en de mogelijkheid om met walvissen te duiken en je hebt nog meer redenen om op een vliegtuig te stappen. Volgens Lonely Planet zie je de natuur in dit land komend jaar op haar best.