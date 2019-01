Dit zijn de vakantietrends van 2019

Waar vieren we dit jaar vakantie? De periode van oriënteren en boeken is weer in volle gang. Traditiegetrouw begint voor velen de voorpret met de Vakantiebeurs (10 t/m 13 januari). Wij vragen reisorganisaties vast naar het zoek- en boekgedrag van reizigers voor 2019. In een notendop: Spanje staat nog altijd op nummer één, maar Turkije, Egypte en Tunesië maken een comeback na alle onrust de afgelopen jaren.

1. Meer te besteden

Reizigers zijn bereid meer te betalen voor een hotel dat aan al hun wensen voldoet. Hanita van der Meer van Thomas Cook: ,,Wij zien zelfs dat de vakantiekeuze van mensen niet meer alleen afhankelijk is van de bestemming, maar ook van het hotel zelf. Dit kan een doorslaggevende factor zijn. De plek waar men verblijft is belangrijker dan ooit.’’

Waar de koopkracht van de gemiddelde Nederlander in 2019 toeneemt, is er ook een duidelijke toename in het bedrag dat we besteden aan onze vakantie. Thijs Keukenmeester van VakantieDiscounter: ,,Was de gemiddelde reissom per persoon in 2018 nog 623,49 euro, dat loopt voor 2019 op naar 655,33 euro. Dat is een stijging van 5,1 procent.’’

2. Duurzaam

De vakantieganger heeft niet alleen aandacht voor zichzelf en zijn reisgezelschap, maar zeker ook voor de lokale bevolking. Petra Kok van TUI: ,,83 procent vindt het belangrijk dat een accommodatie goed zorgt voor het personeel en de lokale bevolking en 71 procent vindt het belangrijk dat de vakantie op een positieve manier bijdraagt aan het welzijn van de lokale bevolking, zowel in cultureel als economisch opzicht. Een derde van de respondenten kiest een accommodatie uit die goed omgaat met mens en dier en initiatieven neemt om de impact op het klimaat te reduceren.’’

Volledig scherm © EPA

3. Stedentrips

Er is een sterke toename in stedentrips. Mensen willen er steeds vaker tussenuit en voor een tweede of derde vakantie valt de keuze vaak op een stedentrip. Volgens TUI wil 48 procent vaker dan één keer op vakantie en zegt 38 procent ook een stedentrip te plannen.

Top 10 steden met de grootste stijging

Bron: VakantieDiscounter

New York: 14,5%

Rome: 9,7%

Praag: 8,0%

Marrakech: 6,8%

Barcelona: 5,2%

Lissabon: 5,1%

Valencia: 5,1%

Sevilla: 4,6%

Parijs: 3,5%

Boedapest: 3,0%



Volledig scherm © Shutterstock

4. Verre vakantiebestemmingen

Reisorganisaties merken dat reizigers steeds vaker kiezen voor verre bestemmingen, vooral koppels. Thomas Cook ziet hier een sterke groei van 9 procent dit jaar. Ook families met kinderen kiezen steeds vaker voor een verre bestemming. Riksja Travel laat weten dat veel Nederlanders zich oriënteren op Colombia en Japan.

Skyscanner merkt op dat er meer naar Reykjavik wordt gezocht ten opzichte van 2018. Woordvoerder Hilde Kok: ,,Waarschijnlijk is dat het gevolg van de opkomst van WOW Air, het huidige aantal zoekopdrachten is al een derde van het totaal van heel 2018. Ook is er een opvallende elfde plek voor Lissabon, wellicht heeft dat te maken met de Europa Cup in februari.’’

Bron: Skyscanner

1. New York

2. Bangkok

3. London

4. Istanboel

5. Bali (Denpasar)

6. Reykjavik

7. Barcelona

8. Miami

9.Los Angeles

10. Curaçao

11. Lissabon

Volledig scherm New York, VS © Thinkstock

5. Turkije, Egypte en Tunesië weer helemaal terug

Reisorganisaties zien het aantal boekingen naar Turkije sterk stijgen. ,,We spelen in op deze trend met twee nieuwe Cook’s Club hotels’’, vertelt Van der Meer van Thomas Cook. ,,Dit zijn vakantieadressen gericht op jonger publiek waarbij muziek, cocktails en lekker eten centraal staan. Turkije stond al bekend om de all-inclusive hotels voor families, maar met deze nieuwe hotelconcepten kunnen wij voldoen aan de wensen van de jonge generatie reizigers.’’

Bij TUI is de top drie van favoriete bestemmingen die geboekt worden: Spanje, Turkije en Griekenland. Petra Kok: ,, Alhoewel op plek twee, is Turkije toch de grote winnaar. Met op dit moment een groei van meer dan 20 procent streeft Turkije Griekenland voorbij en zet een inhaalrace op nummer één Spanje in. Spanje levert wat vakantiegangers in en naast Turkije profiteren daar vooral Egypte en ook Macedonië van in groeicijfers.

Thomas Cook biedt reizen naar Tunesië sinds dit jaar weer aan. Tunesië haalt nog niet de top 10, maar VakantieDiscounter ziet wel dat Tunesië terug van weggeweest is. Thijs Keukenmeester: ,,Met name Egypte en Tunesië doen het op dit moment goed als winterzonbestemmingen. Wij verwachten dat dit in 2019 zal doorzetten. De eerste cijfers laten dat ook zien. Hetzelfde geldt overigens voor Turkije en Griekenland. Deze bestemmingen liggen eveneens op koers voor een mooie zomer.’’

Zomerbestemmingen

Bron: Dreizen

Turkije

Spanje

Griekenland

Verenigde Staten

Spanje - Canarische eilanden

Italië

Portugal

Egypte

Indonesië

Canada

Winterbestemmingen

Bron: Dreizen

Spanje - Canarische eilanden

Nederlandse Antillen

Egypte

Verenigde Staten

Spanje

Verenigde Arabische Emiraten

Oostenrijk

Kaapverdië

Thailand

Frankrijk

Top 10

Bron: Vakantiediscounter

Gebaseerd op het aantal boekingen tussen 01-11-17 en 16-12-17 met vertrek in 2018 vs. het aantal boekingen tussen 01-11-18 en 16-12-18 met vertrek in 2019.

1. Spanje

2. Egypte

3. Griekenland

4. Turkije

5. Portugal

6. Kaapverdië

7. Italië

8. Gambia

9. Verenigde Staten

10. Verenigde Arabische Emiraten



Volledig scherm © EPA

6. Langere vakanties en kort voor vertrek boeken

We gaan iets langer op vakantie, wat te herleiden is aan de trend ‘verre vakanties’. Ook boeken we iets korter voor vertrek. Ruim de helft van de vakanties in april en mei zijn bij Corendon al verkocht. De reisorganisatie verwacht tot eind januari nog eens 30 procent aan boekingen. Vooral vakanties naar Turkije, Griekenland en Spanje verkopen in zo’n razend tempo dat de boekingen ten opzichte van het jaar ervoor in dezelfde periode al zijn verdubbeld.

CEO Steven van der Heijden: ,,In Spanje zien we dat er grote vraag is naar luxe accommodaties op de Canarische Eilanden zoals Tenerife en Gran Canaria. Op dit moment zijn er bij ons naar deze bestemmingen maar liefst 300 procent meer vakanties in het zomerseizoen geboekt dan vorig jaar.’’

Volledig scherm © Thinkstock

7. Authentieke vakanties

Hoewel all-inclusive hotels met alle bijbehorende faciliteiten nog steeds mateloos populair zijn, is ook hier een verandering te zien. Er komen steeds meer hotels bij die zich richten op authentieke vakanties. Met Griekenland als beste voorbeeld is er een toenemende vraag te zien naar kleinschalige boutique hotels. Ook een thema als adults only vakanties blijft in populariteit toenemen.

Volledig scherm © Shutterstock