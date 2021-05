Drukte bij Transavia: ‘Onze website is ontploft’

Consumen­ten­bond: Transavia minst flexibele vliegmaat­schap­pij

27 mei Wie deze zomer een flexibel vliegticket wil boeken, kan het best Transavia links laten liggen. Uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat de prijsvechter een stuk minder flexibel is dan andere vliegmaatschappijen als reizigers hun vliegticket moeten wijzigen of annuleren.