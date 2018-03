Eens ging de zee hier tekeer...

Grootste springkasteel ter wereld staat binnenkort in België

12 maart Wie wil springen in het grootste springkasteel ter wereld moet binnenkort in België zijn. Bezoekers van de Flanders Expo in Gent, waar science fiction, televisie en videogames centraal staan, kunnen daar op 7 en 8 april kennismaken met The Beast, het grootste opblaasbare obstakelparcours ter wereld.