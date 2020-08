Emigreren kun je leren: ‘Wij zijn impulsief vertrokken, ik zou me nu beter voorbereiden’

Je vertrok in 2016 naar Portugal. Vanwaar deze stap?

,,Mijn partner en ik hadden het gevoel dat we geleefd werden. Hier kunnen we zijn wie we zijn. Een gezonde levensstijl is voor ons belangrijk, ook mentaal. In België is duurzaamheid populair, maar het blijft marketing, het is niet echt. Hier verbouwen we ons eigen eten en hebben we onze eigen waterbron. En het weer is aangenamer.’’