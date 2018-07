Foutje bij invullen van visum? Dan mag je niet mee

Een visum is als een verzekering: niet leuk om achteraan te gaan, maar je hebt er wel een nodig. Van der Wal: ,,Mensen hebben geen zin om het te regelen of denken er gewoon niet aan. Twee weken geleden nog werd ik gebeld door mensen die 20.000 euro hadden uitgegeven aan een reis naar Kenia en Tanzania. Ze waren alleen vergeten een visum aan te vragen. Een week later gingen ze weg. Ik heb het nog kunnen regelen, maar soms lukt het niet en gaat de reis niet door. Een man die op zakenreis naar China ging, belde me dat hij binnen twee dagen een visum nodig had. Dat ging niet meer. De reisdatum moest worden verzet. Terwijl de vlucht, het hotel en alle zakelijke afspraken al waren geregeld.''



Binnen Europa is een paspoort of identiteitskaart meestal voldoende. Daarbuiten moet je altijd ruim van tevoren controleren of je een visum nodig hebt. Over het algemeen geldt dat voor bijna alle landen in Azië en Afrika. In Zuid-Amerika bijna nooit. In sommige landen, zoals Thailand en Indonesië, is het nog mogelijk om een visum op de luchthaven van aankomst te kopen.



,,Je kunt onderscheid maken tussen een elektronisch visum en een gewoon visum'', legt Van der Wal uit. ,,Een elektronisch visum, voor de VS en Canada, kun je online aanvragen. Een regulier visum, bijvoorbeeld voor China en Rusland, komt in je paspoort. Je moet het aanvragen bij de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Den Haag of Brussel. Je moet daar vaak veel documenten voor aanleveren en formulieren invullen. Zodra het visum klaar is, moet je terug naar de ambassade om het op te halen. De verwerking kan enkele dagen in beslag nemen, maar soms ook enkele weken.''