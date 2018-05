Google ziet het: we willen naar Valencia!

Vandaag introduceert Google de ‘travel monitor’, die analyseert waarnaar we zoeken als we op vakantie willen. Vlak na de aanslagen in Barcelona, in augustus vorig jaar, was te zien hoe er voor stedentrips plots meer naar Valencia werd gezocht. Dat bleek geen tijdelijk piekje: nog altijd zoeken we meer naar Valencia dan Barcelona. Dat die stad oprukt, heeft vermoedelijk niet meer zozeer te maken met de aanslagen, maar ook met berichten over topdrukte in Barcelona, waar de straten zijn vergeven met rondschuifelende toeristen.