Heerlijk (na)zomeren in en rondom de Duitse hoofdstad

1. Net als Duitsers ben ik gek op de vele meren (Seen in het Duits) die hun land rijk is. In de zomer bieden ze de perfecte uitweg uit de veelal snikhete stad. Neem de Wannsee, met het ov een uurtje van Berlijn. Je kunt daar niet alleen vrij zwemmen – onder verkoelende bomen aan de bosrand of bij Strandbad Wannsee aan de overzijde. Ook geniet je er van de historische omgeving. Zoals de Liebermann Villa: een begin twintigste-eeuws buitenhuis met schitterend terras en diepe tuin tot aan het water. Er is nu een expositie over Noordwijk, waar kunstschilder Max Liebermann enige tijd resideerde.