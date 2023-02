Hongkong geeft half miljoen vliegtickets weg om toeristen te lokken

Hongkong verwelkomde vorig jaar slechts 605.000 toeristen. In 2019 ging het om bijna 56 miljoen toeristen. In de metropool, waar mensen pas sinds begin 2022 massaal met het coronavirus besmet raakten, golden net als in China zeer strenge maatregelen om het virus in bedwang te houden. De leider van Hongkong, John Lee, beloofde ‘geen isolatie, geen quarantaine en geen beperkingen’ tijdens de start van de campagne, die de naam ‘Hello, Hongkong’ draagt. ,,Dames en heren, dit is waarschijnlijk 's werelds grootste welkom ooit."