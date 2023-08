In 90 minuten van Londen naar New York? NASA werkt aan passagiersjet die dat mogelijk moet maken

In iets meer dan anderhalf uur van Europa naar New York vliegen. Het is een droom voor reizigers aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, zeker sinds de Concorde niet meer vliegt. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelooft echter in een comeback van supersonisch vliegen en werkt aan een passagiersvliegtuig dat sneller én stiller dan ooit moet zijn. Nog dit jaar wordt de eerste testvlucht gemaakt, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.

Wie op Schiphol op het vliegtuig naar New York stapt, moet vandaag de dag nog rekening houden met een vluchtduur van zo'n 8,5 uur. Binnen een dag op en neer reizen naar de Amerikaanse metropool, zoals mogelijk was met de supersonische Concorde, is er niet meer bij. Maar de NASA werkt aan een officieuze opvolger van dat vliegtuig.

De ruimtevaartorganisatie heeft in een blogpost over zijn ‘hogesnelheidsstrategie’ bevestigd dat het onlangs heeft onderzocht of commerciële vluchten tot Mach 4 – meer dan 4.900 kilometer per uur – in de toekomst haalbaar zijn. Momenteel werkt de NASA al aan een ‘stil’ supersonisch vliegtuig, de ‘X-59'. Vorige maand leverde vliegtuigbouwer Lockheed Martin al het eerste testvliegtuig op, met een belangrijke innovatie: de jet kan door de geluidsbarrière breken zonder de kenmerkende knal. Die wordt grotendeels gedempt.

Dat laatste is zeer belangrijk, omdat supersonisch vliegen boven veel landen - waaronder de Verenigde Staten - verboden werd vanwege de geluidsoverlast. Daarom waren supersonische vliegtuigen zoals de Concorde slechts op een paar routes inzetbaar, zoals die over de Atlantische Oceaan. Als de knal verdwijnt, zou in de toekomst op veel meer trajecten supersonisch kunnen worden gevlogen.

Volledig scherm De X-59 die door Lockheed Martin wordt gebouwd in opdracht van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. © NASA

Concorde Wie aan supersonisch vliegen denkt, denkt aan de Concorde. Het supersonische passagiersvliegtuig waarvan slechts twintig exemplaren werden gebouwd, die vooral door Air France en British Airways werden gebruikt voor transatlantische vluchten van respectievelijk Parijs en Londen naar New York. Een enkele reis tussen de twee laatstgenoemde steden duurde dankzij de snelheid van bijna 2.500 kilometer per uur slechts drie uur, minder dan de helft vergeleken met de traditionele passagiersjets. Maar door de beperkte capaciteit (128 passagiers) en het forse prijskaartje (een retourticket kostte tot wel 11.000 euro), was de markt voor de Concorde beperkt. In 2000 crashte bovendien een opstijgende Concorde op een hotel vlak bij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. Daarbij kwamen 113 mensen om het leven. De ramp, plus gestegen brandstof- en onderhoudskosten, stuurden de Concorde in 2003 met pensioen.

De NASA mikt dan ook op vliegtuigen die tussen Mach 2 en Mach 4 zouden kunnen vliegen (2.470 - 4.900 kilometer per uur). Een straalvliegtuig dat met Mach 4 vliegt, zou dan in slechts 90 minuten de Atlantische Oceaan kunnen oversteken. Een onderzoekscentrum van de NASA becijferde al dat zo’n 50 bestaande routes rendabel zouden kunnen zijn voor supersonisch vliegen. Bijvoorbeeld het traject Londen - New York, dat met Mach 4 in slechts 90 minuten afgelegd kan worden.

Ook de andere rendabele routes lopen vooral over de Atlantische en de Stille Oceaan, vanwege het eerdergenoemde vliegverbod. Maar dankzij het dempen van de supersonische knal hoopt de ruimtevaartorganisatie dat die wetgeving uiteindelijk aangepast zal worden, waardoor supersonisch vliegen op veel meer routes wordt toegestaan.

Grondtesten en een eerste testvlucht met de X-59 staan gepland voor later dit jaar. NASA streeft ernaar om in 2027 voldoende gegevens te hebben om aan de Amerikaanse toezichthouders te overhandigen.

Concurrentie

Niet alleen de NASA heeft zijn zinnen gezet op supersonisch vliegen. Als het aan vliegtuigbouwer Boom Supersonic ligt, zullen nog dit decennium passagiers weer de geluidsmuur kunnen doorbreken: luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft twintig supersonische jets besteld bij dit bedrijf. De ‘Overture’, zoals het vliegtuig heet, zal een snelheid van Mach 1.7 (2.099 km/u) kunnen bereiken en dat zou op 600 bestaande routes een halvering van de vliegtijd kunnen betekenen.