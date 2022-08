Is Scheveningen passé? ‘Door stijgende prijzen denken mensen twee keer na over dagje strand’

Hollandse invasie in piepklein Frans dorp: Miranda en Michel emigreren met hun 6 (!) kinderen

Van het uitdijende Waddinxveen naar de piepkleine buurtschap La Gannerie in Frankrijk. Miranda en Michel Duiker en hun zes kinderen vertrekken over twee weken om daar een minicamping, B&B en vakantiehuis te beginnen. De burgemeester is blij met hun komst.

22 juli