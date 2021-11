Jonge zakelijke reiziger vliegt voor status en de lol

Een derde van de zakelijke vluchten is niet noodzakelijk of vereist door de werkgever. Hoogopgeleide jonge mannen vliegen graag voor het werk vanwege de status die het geeft: ,,Het is mijn lifestyle.’’

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) naar het zakelijk vliegverkeer en de motieven om te vliegen. Slechts een klein deel van de Nederlanders - 5 procent - vliegt zakelijk, maar deze groep is wel goed voor 30 procent van alle vliegreizen.



Zakelijke vliegers reizen lang niet altijd in opdracht van de werkgever, blijkt uit het KiM-onderzoek. Eenderde pakt de koffers voor een beurs of congres zodra de gelegenheid zich voordoet. Soms wordt de zakelijke reis geboekt om er een korte vakantie aan te koppelen. Congressen worden bewust op locaties gehouden die ook toeristisch interessant zijn. De werkgever betaalt de kosten.

Quote In het begin was het wel erg wennen voor mijn gezin, maar dat is niet anders Zakelijke reiziger Het gros van de zakenreizigers komt uit het bedrijfsleven; 15 procent zijn ambtenaren en wetenschappers van universiteiten. Vooral hoogopgeleide mannen tussen de 30 en 40 jaar zijn verzot op vliegen; deze groep is verantwoordelijk voor een kwart van alle zakelijke vluchten. ,,Het is voor mij een lifestyle geworden. In het begin was het wel erg wennen voor mijn gezin, maar dat is niet anders,’’ citeren de onderzoekers een van de mannen.

De groep zakelijke veelvliegers ziet het reizen echt als levenswijze. ,,Uitgenodigd worden in het buitenland is een teken van succes’’, schrijven de onderzoekers van het KiM. Ze zien zichzelf als ‘globetrotters’ en ‘wereldwijs’. 40 procent van de zakelijke reizigers is zeer statusbewust. ,,Zij ambiëren het verwerven en uitbouwen van sociale status en carrière maken, en hebben materiële dromen.’’ Vliegen zien ze als iets positiefs, zorgen om het milieu hebben ze niet. Hoe meer, hoe liever. ,,Men lijkt enige trots te ontlenen aan het idee dat zij herkend worden door het personeel op luchthavens of aan boord van het toestel.’’

1000 kilometer

In 2019 maakten 900.000 Nederlanders in totaal 3,7 miljoen zakelijke vliegreizen, dat resulteerde in 8,5 miljoen vluchten (heen- en terugvlucht en zakelijk rondreizen). De helft van de zakelijke vluchten is korter dan 1000 kilometer. Favoriet zijn bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten.

Al die zakelijke vluchten zetten door verschillende mechanismen aan tot nóg meer vliegen. Wie eenmaal een internationaal netwerk heeft, wil dat onderhouden. Vliegtuigmaatschappijen verdienen goed aan de zakelijke klant, per kilometer wordt er 2,8 keer meer betaald dan voor toeristische tickets. Daardoor kunnen de prijzen voor toeristische tickets omlaag, wat ook leidt tot meer vluchten. Zakelijke reizigers genieten van hun status bij de loyaliteitsprogramma's van de luchtvaartmaatschappijen en blijven vliegen om die status te behouden.

Coronapandemie

Door de coronapandemie stortte het zakelijk vliegverkeer in. Het KiM voorziet dat het in het zakelijk segment langer duurt voordat de passagiers terug zijn, dan bij het toeristisch verkeer. Pas in 2025 ligt het aantal zakelijke passagiers op het niveau van 2019. Dat is dan 15 tot 30 procent lager dan in ramingen uit het pre-coronatijdperk.

Volgens KiM komt dat door aangescherpt reisbeleid van de werkgever, angst voor corona en doordat er is geïnvesteerd in online vergadermogelijkheden. En dat komt weer doordat er veel positiever naar internetoverleg wordt gekeken dan vroeger. De trein als alternatief slaat vooralsnog niet aan.