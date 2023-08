Koken op de camping lastig en onhandig? ‘Met de skottelbraai kun je alles doen’

Welke keukenspullen moet je meenemen?

,,Een snijplank, spatels, een goed brood- en vleesmes, een aardappelschilmes en vismes gebruik ik veel. Als extra neem ik een vergiet mee die in een bak zit. Daar kan je je pannen in afgieten. Die bak is dan ook mijn saladebak. Een kurkentrekker, blikopener en lichtgewicht borden en campingbestek zijn ook handig. Voor de barbecue heb je een tang en een invetkwastje voor de grillplaat nodig.’’

Hoe zit het met de smaakmakers?

,,Ik vind het leuk om te koken met lokale ingrediënten, ik laat me graag verrassen door producten op mijn vakantiebestemming. Tegenwoordig is alles ook wel te vinden in een buitenlandse supermarkt. Ik vind het zonde als de keukenspullen en smaakmakers alle ruimte innemen, terwijl je die ruimte ook kunt gebruiken voor bijvoorbeeld kleding.

Ik neem meestal wel mijn zout- en pepermolentje en een klein flesje olijfolie mee, anders moet je daar een grote zak zout of grote fles olijfolie aanschaffen. Voor de eerste dag is het misschien fijn om wat producten mee te nemen, zodat je op de dag van aankomst bijvoorbeeld gelijk een pasta met een bepaalde saus kunt maken. Dan heb je daar ook geen stress over.’’

Wat voor kooktoestel is het handigst?

,,Met de skottelbraai, zo’n grote pan op poten, kun je alles doen: van barbecueën tot wokken en bakken. Je hebt er verschillende pannen voor. Je kunt een speciale deksel aanschaffen, dan wordt het een soort oven. Wij nemen ook anti-aanbakfolie mee. Dan gebruik je minder vet, en die folie kan je eruit halen en schoonmaken. Zo heb je minder schoonmaakwerk aan de skottelpan zelf.

Als de skottelbraai is afgekoeld kun je er een beschermhoes overheen doen, zo verleng je de levensduur. Verder neem ik een tweepits-kooktoestel mee, want je hebt altijd wel een extra gaspitje nodig. Tenzij je de hele vakantie eenpansgerechten gaat maken.’’

Hoe zorg je dat alle pannen warm blijven?

,,Door je pan in een slaapzak te doen houd je de warmte vast, maar dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Verder kun je je pan extra omwikkelen in aluminiumfolie. Als je pasta met een saus maakt, kun je er ook voor kiezen om eerst de pasta gaar te koken en vervolgens de saus te maken. De pasta gooi je dan bij de saus, op die manier verwarmt het weer.’’

Wat te doen als het regent?

,,Uit eten gaan. Maar dat doe je ook niet iedere dag, dus dan wordt het koken in de voorluifel. Kook liever niet in de tent. Dat kan heel warm worden, het gaat stinken en je kan (vet)vlekken of saus in je tent krijgen. Een voortent is aan één kant open. Zo sta je beschut voor de regen en kan je toch buiten koken. Of gebruik een partytent.’’

Tips van de expert Speciale campingpannen

Campingpannen koop je in iedere campingwinkel. Die passen in elkaar en wegen niks, want ze zijn gemaakt van dun materiaal. Door de dunne bodem is het eten ook sneller klaar. Bewaren zonder koeling

Als je geen koeling hebt, moet je met houdbare producten aan de slag. Bedenk welke ingrediënten buiten de koeling goed blijven, zoals groenteconserven, gehakt in blik, pasta en rijst. Kijk anders ook even in de campingwinkel wat daar beschikbaar is. Camping-proof recepten

Eenpansgerechten zijn makkelijk en geven weinig afwas. Een pasta of pastasalade is altijd goed. Of wraps, daarvoor hoef je alleen de vulling en de guacamole klaar te maken. En met de barbecue kun je alle kanten op met vlees, vis, groente en fruit. Salade en sausjes erbij en klaar.