Kunnen we nu wel of niet op vakantie? Dit zeggen de reisorganisaties

De Franse president Macron kondigde maandagavond nieuwe maatregelen aan om de deltavariant van het coronavirus het hoofd te bieden. Met ingang van augustus moet iedereen die horeca en winkelcentra bezoekt een vaccinatiebewijs hebben of een negatieve PCR-test of antigeentest die niet ouder is dan 72 uur. Alleen voor tieners gaat die regel pas op 30 augustus in. 12 tot 17-jarigen moeten wel een mondkapje dragen, maar hoeven zich niet elke 48 uur te laten testen, zoals eerder het plan was. Het land legt beperkingen op aan niet-gevaccineerden in de hoop dat ze alsnog hun prikjes halen. En passant bezorgt Macron Nederlandse toeristen hoofdpijn.