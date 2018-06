Let op: op déze dagen is het superdruk op Schiphol

drukte-kalenderDe komende twee maanden verwacht Schiphol op veel dagen meer dan 200.000 passagiers te verwerken. Op drie dagen is er zelfs sprake van een 'zwarte' dag met meer dan 230.000 reizigers. Wij brengen de verwachte drukte in kaart op onderstaande kalender. En we geven je tips hoe je deze 'chaos' overleeft.

Vermijd Schipholstress: 5 tips

Onze reis-expert Hans Avontuur weet als geen ander hoe je lange wachttijden enigszins kan omzeilen.

1. Voorbereiding

,,Het moet tegenwoordig ook vaak, maar thuis via internet inchecken is al een eerste stap. Het scheelt je in ieder geval één rij.'' Avontuur reist zelf het liefst met de trein naar de nationale luchthaven. ,,Je stapt midden op Schiphol uit en je hoeft je niet te bekommeren over parkeren. Heerlijk.'' Kijk thuis al in welke terminal je moet zijn. ,,Het bespaart dwalen en tijdverlies.''

2. Slim inpakken!

,,Neem alleen het hoognodige mee in de handbagage, dan hoef je maar weinig te laten zien bij de bagagecheck en ben je snel het vliegtuig in en uit.'' Een grote koffer moet je wel ter plekke inchecken, maar het scheelt een heleboel gesleep, geduw en gedoe op weg naar de gate. Goed, je moet bij aankomst even tien minuten bij de bagageband staan, maar je reist ontegenzeglijk een stuk minder stressvol.

Neem je toch een rolkoffertje mee die door de bagagecheck moet? ,,Doe toiletspullen die mee aan boord gaan dan thuis alvast in een doorzichtig zakje.'' Schaartjes, vijlen en mesjes laat je óf thuis óf pak je in de koffer die meegaat in de buik van het vliegtuig. Avontuur: ,,Alles dat straks uit je tas moet bij de security leg je bovenop in je rolkoffer of tas. Denk aan laptops en andere elektronica, die moeten er altijd uit.'' Ook opladers moeten in een bak. Alles dat straks uit je tas moet bij de security leg je bovenop in je rolkoffer of tas.

3. Zomerjack met zakken

Avontuur adviseert een licht zomerjack met zakken. ,,Voor iemand het vraagt, heb jij al je horloge, riem, telefoon en portemonnee in de zakken zitten. Eenmaal bij security leg je met je jack in één klap alle losse spullen in de bak.'' Ook goed om te weten: schoenen die tot over de enkel gaan, moeten meestal uit. Draag dus een laag paar.

Sta jij ook steevast in de verkeerde rij? Je bent niet de enige die dat overkomt. Slim kiezen, lost een heleboel op weet Avontuur inmiddels uit jaren ervaring. ,,Kies bij het inchecken, de douane of de security de juiste rij! Ik kijk altijd of er een rij met zakenmensen is. Daar sluit ik me bij aan. Groepen mensen met veel handbagage en gezinnen met kleine kinderen vermijd ik. Kans is groot dat zij meer tijd nodig hebben om alles op orde te krijgen.''

4. Vermijd Schiphol

,,Als het nog kan: kies een andere, kleinere luchthaven van vertrek. Op Rotterdam en Eindhoven ben je tussen aankomst op de luchthaven en het vertrek van het vliegtuig per definitie minder tijd kwijt.''

Maar als je er dan toch bent en je veel reist dan is de aanschaf van een Priviumpas de beste optie om serieus tijd te besparen. Voor 121 euro per jaar, plus 75 euro voor je partner, kun je gebruik maken van de snelle grens- en security passage via irisscan. Avontuur: ,,Kostbaar, maar lange wachttijden verdampen tot minuten.''

5. Relax