Met een accu een Tour de France-col op

Let op: op déze dagen is het superdruk op Schiphol

29 juni De komende twee maanden verwacht Schiphol op veel dagen meer dan 200.000 passagiers te verwerken. Op drie dagen is er zelfs sprake van een 'zwarte' dag met meer dan 230.000 reizigers. Wij brengen de verwachte drukte in kaart op onderstaande kalender. En we geven je tips hoe je deze 'chaos' overleeft.