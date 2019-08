‘Met geblindeerde shuttlebusjes gaan ze naar luxe shopping malls’

Zomerserie Met de bus naar Macedonië: geen online kaartjes en Bulgaars stuk chagrijn als cadeau

6 augustus Op reis in Europa vliegen Nederlanders meestal naar het zonnige Zuiden. Wij niet. Wij pakken deze zomer de bus naar het Oosten. Vandaag deel vijf: van Sofia naar Skopje. Een ticket kopen voor de bus naar Skopje gaat gepaard met een flinke snauw van de juffrouw achter het loket. Eenmaal over de grens met Noord-Macedonië is de weg meteen slechter dan in EU-land Bulgarije.