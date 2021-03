Met nieuwe vlag in top is Land van Cuijk klaar voor toeristen

De eerste vlag is zaterdagmiddag gehesen bij groepsaccommodatie en zeilschool Bij Ceulemans aan de Kraaijenbergse Plassen in Beers. Dat gebeurde in het bijzijn van voorzitter Jenneke van Dongen van de Vereniging Verrassend Platteland van Cuijk en bestuurslid Jaap Ceulemans van het gelijknamige recreatiebedrijf.



,,We hopen natuurlijk dat binnenkort weer veel mogelijk is voor onder meer onze 49 leden, veelal bedrijven in de toerisme- en recreatiesector”, zegt Van Dongen. ,,Want ook in deze sector hebben veel ondernemers een heel zwaar jaar achter de rug door corona. Campings hebben de afgelopen zomer nog een beetje goed kunnen maken. Maar neem de verblijfsaccommodaties: die staan al bijna een jaar stil. Die kunnen helemaal niks.”



Herkenbaarheid vergroten

Met haar nieuwe logo op een nieuwe vlag hoopt de Vereniging Verrassend Platteland van Cuijk ‘vooral herkenbaar’ te zijn in de regio. ,,Voor toeristen, maar ook voor mensen uit de eigen streek. Want het Land van Cuijk heeft iedereen genoeg te bieden voor een vakantie, lang of kort, of gewoon voor dagactiviteiten en arrangementen in de eigen streek.’’