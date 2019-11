Natte voeten in Hamburg

19 uur en 16 minuten in de lucht: eerste recht­streek­se vlucht New York-Syd­ney geland

20 oktober De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft tijdens een testvlucht met een Boeing 787-9 Dreamliner in een tijd van 19 uur en 16 minuten de langste rechtstreekse lijnvlucht volbracht. Het vliegtuig had die tijd nodig om de 16.200 kilometer tussen New York en Sydney af te leggen. De machine is vrijdagavond vertrokken vanuit de Verenigde Staten en is zondagmorgen in Sydney geland.