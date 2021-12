Nederlanders willen quarantaine ontlopen en vertrekken halsoverkop naar Oostenrijk

VIDEONederlanders die naar Oostenrijk gaan krijgen te maken met een verplichte quarantaine. Behalve als ze al een boosterprik hebben gehad en een negatieve coronatest kunnen overleggen. De Oostenrijkse autoriteiten zetten Nederland en drie andere landen op de lijst met zogeheten virusvariantgebieden vanwege het hoge aantal besmettingen met de omikronvariant. Dat betekent dat ook reizigers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus na aankomst in principe tien dagen in quarantaine moeten.

Het besluit is een tegenslag voor Nederlanders die op wintersport wilden. Ze kunnen hun quarantaine weliswaar vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan pas na vijf dagen. Wie al een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, kan de quarantaine ontlopen. De maatregelen worden volgens Oostenrijkse media komende vrijdag van kracht.

,,Heel weinig Nederlanders zullen aan de regels kunnen voldoen. Dit is echt heel zuur", reageert een teleurgestelde Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. Hij verwacht dat voor vele tienduizenden Nederlanders de wintersport deze kerstvakantie in het water valt. Het onlineplatform van zijn vereniging stroomt intussen vol met boze reacties.



,,Dit is echt heel dramatisch. Het is een klap voor veel Nederlanders en reisondernemingen”, zegt Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR. ,,We zullen heel veel mensen moeten teleurstellen”, voegt woordvoerster Martine Langerak van Sunweb eraan toe. Alleen bij Sunweb zijn er al 15.000 mensen die deze kerstvakantie zouden doorbrengen in Oostenrijk.

Langerak: ,,We kunnen wellicht een klein aantal mensen omboeken naar Frankrijk, maar zulke grote aantallen elders onderbrengen gaat niet lukken.” Mensen die hun vakantie bij deze reisorganisatie geboekt hebben, krijgen hun geld terug of kunnen omboeken naar een andere bestemming of een later moment. Dat geldt ook voor de circa 3000 klanten van TUI. ,,Het is een enorme teleurstelling voor al die reizigers die zo naar hun skivakantie hebben uitgekeken", aldus woordvoerster Petra Kok.

Het Utrechtse VillaVibes dat groepsreizen voor alleenstaanden organiseert, moet 150 mensen teleurstellen die tijdens de feestdagen in Oostenrijk vakantie zouden vieren. ,,Dat is extra zuur”, vindt Roy van Ammers van die organisatie. ,,Die mensen wilden wat leuks doen tijdens kerst en oud en nieuw, maar zitten nu alsnog thuis.”

Net als grote reisorganisaties moet VillaVibes snel alle klanten op de hoogte stellen. ,,We zitten hier in totaal met tien mensen. Die gaan allemaal mensen afbellen”, aldus Van Ammers. Volgens de Ski Vereniging waren vele tienduizenden Nederlanders van plan om de kerstvakantie in Oostenrijk door te brengen. Oostenrijk is in Nederland het populairste wintersportland. ,,Dat dit gebeurt is heel zuur. Het zag er tot nu goed uit qua lockdownbeleid en coronaregels. Wintersporters hebben hier echt geen rekening meer mee gehouden.”

Halsoverkop

Ondertussen lijkt een aantal Nederlanders nog vandaag of morgen halsoverkop naar Oostenrijk te vertrekken. Zij hopen daar te arriveren voordat strenge inreisregels gaan gelden voor Nederlanders. ,,Wie zaterdag al in Oostenrijk is, houdt zich netjes aan de regels en ontloopt de quarantaine”, aldus de Nederlandse Ski Vereniging.

De vereniging ziet op het onlineforum dat veel wintersporters aan die mogelijkheid denken. ,,Het kan nu ook makkelijker, omdat de scholen al dicht zijn. Best veel mensen hebben er de kosten van drie extra overnachtingen voor over om de geplande wintersportvakantie door te kunnen laten gaan”, zegt een woordvoerder. Het onlineforum stroomde in de loop van woensdag vol met ‘woedende’ en ‘wanhopige’ reacties.

De telefoon van de skivereniging staat ook roodgloeiend met bellers die niet weten wat ze moeten doen, nu de voorgenomen vakantie zo kort voor de start niet door dreigt te gaan. De vereniging raadt onmiddellijk vertrek niet speciaal aan. Wel krijgen bellers het advies om te proberen hun reis te verzetten naar Frankrijk, Zwitserland of Italië. ,,Daar zijn de regels een stuk gematigder”, weet de woordvoerder. ,,Maar het blijft een behoorlijke uitdaging om nog iets anders te regelen nu het zo kort dag is.”

Coulance

Mensen die op eigen houtje naar Oostenrijk afreizen en daar een huisje hebben gehuurd of een hotel geboekt - en dat doet het gros van de reizigers - moeten hopen op coulance van bijvoorbeeld de verhuurder of hotelier. Volgens Bas Knopperts van Independer hoeven consumenten er in elk geval niet op te rekenen dat hun annuleringsverzekering de schade dekt. ,,Het is vervelend en zuur, maar na de uitbraak van de coronapandemie hebben verzekeraars corona uit de dekking geschrapt. Sommige mensen zullen waarschijnlijk hun geld kwijt zijn.”

Het nieuws van de quarantaineplicht komt niet helemaal uit de lucht vallen. Oostenrijkse media hadden gisteren al bericht dat de maatregel eraan zat te komen. Dat leidde tot gemor binnen de Oostenrijkse regeringspartij ÖVP. Volgens critici is het een nieuwe klap voor Oostenrijkse ondernemers.

2G+

Oostenrijk scherpte afgelopen maandag de inreisregels voor bezoekers uit EU-landen al aan met de 2G+-regel. Die houdt in dat mensen het land alleen in mogen als ze volledig zijn gevaccineerd of genezen van corona én een negatieve uitslag van een PCR-test kunnen laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. Quarantaine zou dan niet nodig zijn.

ANVR-topman Oostdam houdt er rekening mee dat met de opmars van de omikronvariant steeds meer landen met strengere regels komen, waaronder extra testen.

Reisadvies

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wacht nog op officiële details over de strengere inreisregels. Als die binnen zijn, wordt het reisadvies aangepast, aldus een woordvoerder.

De ANVR hoopt dat er weer meer lijn komt in het Europese beleid. ,,Het is nu een lappendeken en mensen weten nauwelijks waar ze aan toe zijn.”

Drukte op prullenbakvaccin.nl door mensen die booster willen Vanwege de grote vraag naar boostervaccins is het topdrukte op prullenbakvaccin.nl. Via die website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. Zo stonden er woensdagavond bij een huisarts in Den Haag binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin, vertelt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie van het Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de website. Een groep artsen heeft de website aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag worden weggegooid. Sinds een kleine week neemt de vraag naar de zogenoemde ‘prullenbakvaccins’ weer toe. Onder meer de GGD Amsterdam ziet dat de overgebleven vaccins gretig aftrek vinden, aldus Schijven. Volgens Schijven willen mensen om uiteenlopende redenen zo snel mogelijk een boosterprik. ,,Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.”

