NS trapt op de rem vanwege drukte in buitenlandse treinen, reizigers woedend

Vrouw (46) overlijdt tijdens vlucht: kinderen moeten acht uur lang naast dode moeder zitten

Vol verwachting begonnen Helen Rhodes (46) en haar familie aan een nieuw avontuur: na 15 jaar in Hongkong te hebben gewoond, wilden ze terug naar Groot-Brittannië. Maar de vliegreis eindigde in een onvoorstelbare tragedie voor het Britse gezin. De vrouw overleed tijdens haar slaap in het bijzijn van haar twee kinderen en echtgenoot.