Onzekerheid over corona houdt vakantiegangers in eigen land

Dit jaar kiezen, aldus de data van Natuurhuisje, nog meer mensen dan vorig jaar voor een verblijf in Nederland. Vorig jaar boekte via de website 80 procent een natuurhuisje in Nederland, 20 procent ging voor een natuurhuisje in het buitenland. Nu is dat zelfs 85 procent Nederland en nog maar 15 procent buitenland.



,,Mensen lijken nóg huiveriger dan vorig jaar om naar het buitenland te gaan. En dat terwijl mensen vorig jaar nog niet gevaccineerd waren en er toen meer chaos leek”, zegt hij. Van Veen vermoedt dat de rompslomp met documenten en onduidelijkheid rond inreisbeperkingen ook veel mensen ervan weerhoudt om op reis te gaan.



Nederlandse vakantieparken zul je er niet over horen klagen, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties, waarbij onder andere Landal, Roompot en Center Parcs zijn aangesloten. ,,We zien met name de laatste dagen dat steeds meer mensen de onzekerheid beu zijn en nog snel een huisje in Nederland boeken.”