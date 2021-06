Ook deze zomer zijn blote bovenlijven en badkledij niet welkom in Knokse winkelstraten: deze campagne moet daarbij helpen

‘Laat naakt aan de verbeelding over’, dat is zowat de insteek van de nieuwe campagne. Op de campagnebeelden is steeds een subtiele verwijzing naar naakt of badkledij te zien, maar zonder dat je effectief iets te zien krijgt. Dat is ook wat ze in Knokke-Heist wensen: geen naakte bovenlijven of bikini’s in de winkelstraten. Vorige zomer werden zelfs voor het eerst zeven GAS-boetes uitgedeeld aan toeristen die de dresscode niet respecteerden.

Volledig scherm Een ander campagnebeeld rond de dresscode in Knokke-Heist © Noortje Palmers

Influencers

Ook deze zomer zullen boetes uitgedeeld worden aan mensen die de dresscode pertinent aan hun laars lappen. De nieuwe campagne moet de regels extra in de verf zetten, in de eerste plaats bij het jonger publiek. Nicolas Caeyers (acteur), Chelsy De Witte (finaliste Miss België 2020) en bekend plussizemodel Romy Schlimbach zijn de gezichten van de campagne. ,,De logo’s op het wegdek blijven behouden, maar we werken nu ook met influencers die bekend zijn bij de jongeren om onze boodschap over te brengen”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL). ,,We proberen origineel te zijn. Het is dan ook een campagne met een knipoog.”

Bij het gemeentebestuur benadrukken ze dat strandkledij op het strand thuishoort. ,,We willen blijven inzetten op kwalitatief toerisme. Knokke-Heist moet een plaats zijn waar mensen zich thuis voelen in een mooie, rustige omgeving", aldus Wittesaele nog.

Volledig scherm Ook de geschilderde dresscodes blijven in het straatbeeld © Benny Proot

Lef

Fotografe Noortje Palmers, bekend van Taboob, nam de foto’s voor de campagne. Ze stelt wel duidelijk dat er helemaal niets mis is met een beetje bloot. “Maar voor alles is een plaats en een moment”, zegt ze. “Onder het motto ‘laat naakt aan de verbeelding over’ creërden we deze fijne illusies. De foto’s zitten ook vol humor, iets wat ik zelf belangrijk vind. Het is heerlijk dat Knokke-Heist het lef heeft om deze beelden de wereld in te sturen.”

“We weten dat sommige mensen even met de ogen zullen knipperen wanneer ze deze naaktfoto’s zullen zien, maar dat zegt misschien ook iets over de geest van de kijker”, glimlacht Hannes Coudenys, creatief directeur van Hurae en een van de bedenkers van de campagne. “We hopen vooral dat deze reeks beelden kan helpen om jonge mensen eraan te herinneren dat je in Knokke-Heist je zwemkledij best voor op het strand houdt."

Volledig scherm Een campagnebeeld rond de dresscode in Knokke-Heist © Noortje Palmers