Ook Nederlandse toerist trekt naar Tsjernobyl na zien HBO-dramaserie over kernramp

De radioactiviteit - door het ergste nucleaire ongeval in de geschiedenis - veranderde de nabijgelegen plaats Pripyat in een spookstad. Inwoners moesten zich 36 uur nadat de reactor in vlammen opging, toen ook de Sovjetautoriteiten eindelijk van de noodzaak waren doordrongen, uit de voeten maken. Terwijl een radioactieve rookwolk over de stad trok, verlieten ze huis en haard. Wat achterbleef was een post-apocalyptische woestenij, waar de natuur ondanks de resterende straling de verlaten gebouwen overwoekert.



De geëxplodeerde reactor zelf werd afgedekt met beton, om verdere effecten van de straling binnen de perken te houden. Die in allerijl opgetrokken afdekking, of sarcofaag, werd tussen 2007 en 2016 vervangen voor een 190 meter breed en 200 meter lang omhulsel, de zogenaamde New Safe Confinement. Het ruim 2 miljard euro kostende project moet de straling, merendeels afkomstig van het radioactieve isotoop cesium-137, voor de komende honderd jaar tegenhouden. En maakt op termijn sloop van de omliggende gebouwen mogelijk.



De speciale sarcofaag die in 2016 werd voltooid, moet de straling minsten 100 jaar tegenhouden.

Groeiende belangstelling

Volledig scherm Chernobyl is een 5-delige miniserie van betaalzender HBO. © PR Hoewel het gebied rond de centrale een hoge dosis straling te verwerken kreeg, en delen van Oekraïne en Wit-Rusland werden geraakt door de fall-out - neerslag van fijne radioactieve deeltjes - heeft de overheid dertig jaar na de ramp het gebied weer opengesteld. Zij het onder begeleiding van een gids. De directe omgeving van de reactor, een gebied met een straal van zo'n 30 kilometer, is nog steeds ontoegankelijk, maar de rest van de 60 kilometer grote verlaten zone is dat wel. De straling is er overigens nog steeds, maar niet torenhoog.



Belangstellenden laten zich niet afschrikken, zo bleek tijdens een reisbeurs in Berlijn. Het Oekraïense verkeersbureau prees er met een grote stand reizen naar Tsjernobyl aan. Compleet met personeel in beschermende kleding, meldt Het Laatste Nieuws. Ook een aantal aanbieders in Nederland biedt trips naar het rampgebied aan, compleet met excursies naar Pripyat waar uitgehongerde straathonden ronddolen tussen de verlaten gebouwen. Waaronder het in de serie getoonde ziekenhuis en een desolaat pretpark, compleet met roestige botsauto’s en dito reuzenrad.



Een verlaten ziekenhuis is een van de gebouwen waar de impact van de ramp zichtbaar is.

‘Veilig getuige van ramp’

Zo adverteren onder meer Sovjet Reizen, Mevo Reizen, Culture Road en het ook op Nederland gerichte Chernobylwel.com met geheel verzorgde reizen. Onderdeel van de reizen naar Tsjernobyl zijn veelal een dagtrip naar de zogenaamde vervreemdingszone, of een tweedaagse tour waarbij ook overnacht kan worden in het getroffen gebied. ‘Slaap een nacht in de gesloten zone!’, klinkt het wervend. Dat de toerist er ‘veilig getuige’ kan zijn van de gevolgen van de enorme ramp is een terugkerend gegeven.



Grappend over de halveringstijd van de in Tsjernobyl aanwezige radioactieve isotopen -Gehalveerd? Maar ik wil een volledig leven!- stelt Chernobylwel.com, waarvan het hoofdkantoor in Kiev is gevestigd, dat het in de zone ‘moeilijk is nog radioactiviteit te vinden’ die de van nature aanwezige achtergrondstraling overschrijdt. Het aanraken van achtergelaten spullen, waaronder uitrusting en voertuigen is niet aan te raden. De bosrijke uitsluitingszone rond de centrale wordt aangemerkt als natuurgebied, maar er lang verblijven doen bezoekers niet.



Een bezoeker aan het gebied rond Tsjernobyl neemt een foto van een gekanteld voertuig.

Geen ramptoeristen

Desondanks lift de reisorganisatie dankbaar mee op het ‘ramptoerisme’. Hoewel volslagen veilig pakt de aanbieder uit met ‘gratis geigertellers, stofmaskers en minstens twee stralingscontroles per dag’. Om je bezoek aan de thuisblijvers te laten zien, afgezien van de zelfgemaakte kiekjes, krijgen klanten een heus Tsjernobyl T-shirt mee naar huis. ,,Het binnengaan van de gebouwen in Pripyat is sinds 2012 verboden’’, leest het. Maar reisverslagen leren dat bij gebrek aan controle bezoekers ook die kans krijgen.



,,Als het niet veilig was, boden we het niet aan’, zegt Caspar Steinebach van Culture Road. Zijn bedrijf zag het aantal aanvragen voor een trip naar Tsjernobyl de afgelopen weken verdubbelen. Grappig genoeg had hij zelf nog niet van de HBO-serie over de ramp gehoord. ,,We zagen een enorme piek in het aantal websitebezoekers en ook qua aanvragen loopt het storm’’, zegt de reisondernemer. Zijn doelgroep bestaat niet uit ramptoeristen, maar uit avontuurlijk ingestelde reizigers tussen de 18 en 70 jaar.



Pripyat is een spookstad, waar verlaten voertuigen herinneren aan de strijd die werd geleverd na de ramp.

Enorme stijging boekingen

Sinds de serie bij de betaalzender loopt, steeg het aantal personen dat daadwerkelijk de reis maakte van 5 tot 6 per maand naar 12. ‘Significant’, noemt Steinebach die toename. Culture Road, dat ook reizen naar andere minder toegankelijke streken zoals Afghanistan en Noord-Korea aanbiedt, ziet ook dat aanvragen voor Tsjernobyl sneller worden omgezet in een boeking. ,,Vaak zie je dat een aanvraag alleen ter oriëntatie is, maar in dit geval wordt het meestal een reservering’’.



De trips kunnen, net als bij de andere aanbieders, individueel of met meer mensen worden ondernomen. Overigens moeten reislustigen wel zelf een vlucht naar en verblijf in Kiev regelen. Van daaruit kost een een-daagse excursie naar de highlights van Tsjernobyl en Pripyat zo'n 300 euro. Wordt de groep groter, zeg een man of zes, dan daalt de prijs richting 200 euro. Andere reisorganisaties bieden ook complete arrangementen, inclusief vlucht, verblijf en excursies aan tegen meerprijs.



Steinebach, die zelf de reis naar Tsjernobyl ondernam, wuift het veiligheidsaspect niet weg, maar wil het ook niet erger maken dan het is. ,,Wie een vliegreis maakt, staat ook bloot aan straling’’, zegt hij. Mensen hoeven wat hem betreft niet huiverig te zijn. Verder sluit je, ook bij de eenpersoonsreis, aan bij een groep. ,,Ter plekke krijg je een gids mee, die is uitgerust met een geigerteller. De straling is er verhoogd, maar veel van de rotzooi is weggehaald. Je bezoekt er alleen plekken die veilig zijn.’’



Bezoekers van de afgesloten zone staan bij een souvenirshopje bij de ingang van het gebied.

Respect voor rampplek

De makers van de gedramatiseerde HBO-reeks vragen, nu de stroom reizigers naar het gebied vormen begint aan te nemen, om de rampplek respectvol te benaderen. Vooral ongepaste selfies van bezoekers schieten hen in het verkeerde keelgat. ,,Het is geweldig om te zien dat HBO het toerisme naar de afgesloten zone op gang heeft gebracht’’, zegt Graig Mazin op Twitter. ,,Maar, ik heb ook de foto's gezien die rondgaan.’’ Op een van de plaatjes die worden gedeeld, is een vrouw te zien die haar stralingspak opentrekt en daaronder niet meer dan een stringetje draagt.



De ongeveer 116.000 originele bewoners van Pripyat en omgeving mochten nooit terugkeren, toch wonen er mensen te midden van voor velen inmiddels herkenbare beelden. Naar schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kwamen 5.000 mensen te overlijden ten gevolge van stralingskanker en andere kwalen. Dat gegeven maakt een bezoek des te meer beladen. ,,Als je er heengaat, onthoud dan wat een vreselijke tragedie zich daar heeft afgespeeld. Gedraag je respectvol voor iedereen die zich heeft opgeofferd en geleden.’’

De gebouwen zijn sinds 2012 niet meer toegankelijk voor publiek, maar toch lukt het om er binnen te komen.