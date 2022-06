Op de camping: kamperen is voor bampers én glampers

1. De hang naar vrijheid

Vroeger ging men voor het avontuur met een rugzak en tent op pad, op zoek naar het buitenleven. Dat is in de loop der jaren wel veranderd. Erik Spliet van de ANWB vertelt: ,,De meest gehoorde reden om te kamperen is, net als vroeger, nog steeds de hang naar vrijheid en buiten zijn in de natuur. Daarbij onderscheiden wij wel twee soorten kampeerders: de ‘bamper’ en de ‘glamper’. De bamper gaat graag back to basic. Hij of zij heeft heel weinig nodig om van de vakantie te genieten. Gaat echt voor de natuur, kookt graag zelf, kampeert op meer afgelegen plekken met minder voorzieningen. De glamper zoekt juist de luxe op. Campings met zwembaden en zelfs fitness- en welnessvoorzieningen bijvoorbeeld zijn bij deze groep populair. Een tent is soms zelfs luxer dan een huisje, met echte bedden, een keuken en eigen sanitair. En dat heeft het kamperen veel toegankelijker gemaakt voor een grote groep mensen.’’